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У Меладзе и Джанабаевой родился третий ребенок - СМИ

Комментариев: 1
Звездная пара стала родителями девочки.
У Меладзе и Джанабаевой родился третий совместный ребенок - СМИ
У Меладзе и Джанабаевой родился третий совместный ребенок - СМИ
instagram.com/meladzevalerian

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», российская певица Альбина Джанабаева в третий раз стала мамой. 42-летняя артистка родила дочь от знаменитого исполнителя Валерия Меладзе.

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О пополнении в семье звездной пары сообщают росСМИ со ссылкой на заявление Меладзе. 55-летний новоиспеченный отец якобы сообщил о рождении малышки на съемках КВН, где он был в составе жюри. Сама Джанабаева пока никак не прокомментировала эту новость.

Напомним, что у супругов уже есть двое сыновей - Константин и Лука. Также в первом браке Валерия родилось трое дочерей: Инга, Софья и Арина.

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Теги: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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CrespoxUA    14.04.2021, 14:16
Оценка:  -22
CrespoxUA
У Меладзе и Джанабаевой родился третий ребёнок Джигурды-СМИ.
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