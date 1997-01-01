Настя Каменских показала, как выглядела до похудения

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками снимками, где показала, как выглядела до похудения.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала коллаж из фото, где показала, как выглядела раньше и сейчас. На кадрах знаменитость предстала в купальнике, который подчеркнул ее располневшую фигуру. Звезда призналась, что долгое время не могла принять свой вес, и очень стеснялась.

«Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но ... реалити так реалити😊 я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны... Мы просто обязаны‼️❗️любить себя».

Также Настя Каменских призвала поклонников любить себя и принимать свое тело, каким бы оно ни было. И, разумеется, стремиться к лучшему.

«Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Становиться лучше и идти к принятию себя🙏 Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому».

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