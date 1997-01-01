Потап покорил свою супругу романтичным сюрпризом

Украинская певица Настя Каменских похвасталась романтичным сюрпризом от мужа.

Потап и Настя Каменских instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских запустила собственное реалити-шоу «Девочки рулят», участие в котором приняла ее лучшая подруга и мама Лидия Петровна. Для съемок проекта артистка со своей командой отправилась в Мексику. Звезда транслирует свое пребывание в экзотической стране, делясь всеми подробностями. Во втором выпуске шоу Каменских поделилась романтичным сюрпризом от Потапа, который остался в Украине.

Как оказалось, расстояние не помеха для того, чтобы проявить свои чувства к любимой жене. Потап устроил музыкальный сюрприз: на виллу пожаловали музыканты мариачи, которые устроили небольшой концерт для красоток.

Настя не смогла скрыть свой восторг от увиденного. Судя по всему, сюрприз от любимого удался!

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