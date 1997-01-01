ТОП-5 звезд, у которых были проблемы с законом

Несмотря на всенародную любовь и успешную карьеру, эти звезды имели проблемы с законом.

Риз Уизерспун и Пэрис Хилтон gettyimages.com

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Предлагаем подборку знаменитостей, у которых были проблемы с законом.

Риз Уизерспун

Однажды актриса ехала в машине со своим мужем, который был за рулем. Полицейские решили остановить их авто, чтобы убедиться в трезвости мужа. На просьбу полицейских выйти из машины, Риз отреагировала очень агрессивно, начав оскорблять служителей закона. За проявление агрессии Уизерспун получила обвинение в хулиганстве. Более того, актрисе еще долго пришлось возобновлять свою репутацию, и даже пришлось публично извиняться за содеянное.

Риз Уизерспун gettyimages.com

Пэрис Хилтон

Американская киноактриса Пэрис Хилтон была трижды арестована. Сперва ей назначили испытательный срок за вождение в нетрезвом виде, однако его она нарушила, вновь оказавшись за рулем. Самое громкое нарушение Пэрис произошло в Лас-Вегасе, когда в ее сумочке нашли запрещенные вещества. С тех пор артистка ведет правильный образ жизни, не нарушая закон.

Пэрис Хилтон gettyimages.com

Роберт Дауни–младший

В 1966 году полицейские остановили машину актера за превышение скорости. Обыскав авто, полицейские обнаружили кокаин, героин и оружие. Роберт Дауни-младший был приговорен к трем годам лишения свободы, из которых он отсидел меньше года, потому что его отправили на принудительное лечение. Из-за пагубных пристрастий Роберта уволили из киностудии, от него ушла жена, а он долгое время находился в депрессии.

Роберт Дауни–младший gettyimages.com

Харви Вайнштейн

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн в 2018 году был арестован детективами полиции за принуждение к оральному сексу в ходе кастинга офисе Miramax в 2004 году, и в изнасиловании неназванной женщины 18 марта 2013 года. Харви приговорили к 23 годам тюремного заключения, и, если его признают виновным по новым пунктам, срок может увеличиться до 140 лет.

Харви Вайнштейн gettyimages.com

Марк Уолберг

Высокооплачиваемый актер Марк Уолберг в подростковом возрасте был настоящим хулиганом. В 13 лет имел наркотическую зависимость, в 15 – издевался над негритянскими школьниками, а в 16 – ограбил аптеку и избил вьетнамских прохожих. За последнее Марка обвинили в попытке убийства и приговорили к двум годам заключения. Отбывать срок ему пришлось во «взрослой» колонии, но спустя 45 суток его освободили.

Марк Уолберг gettyimages.com

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