Знаменитости, которые жертвуют миллионы на благотворительность

Богатство влияет на людей по-разному: некоторые строят замки, а другие помогают нуждающимся.

Анджелина Джоли и Эмма Уотсон gettyimages.com

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Представляем подборку звезд, которые активно принимают участие в благотворительности.

Анджелина Джоли

Когда Анджелина Джоли состояла в браке с Брэдом Питтом, они основали благотворительный фонд. Супруги отдали деньги, вырученные за продажу своих свадебных фотографий, организации «Врачи без границ», а при участии Брэда Питта было построено 100 домов в Новом Орлеане. К слову, и до замужества, и после развода Джоли продолжает славиться добрыми делами.

Анджелина Джоли gettyimages.com

Эмма Уотсон

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон пожертвовала 1,4 миллиона долларов в фонд борьбы с харассментом.

«Нет никаких сомнений в том, что #TimesUp должен быть и станет глобальным движением. Это движение определяется и возглавляется теми, кто пострадал от этой проблемы, а не теми, кто у власти», — говорит актриса.

Эмма Уотсон gettyimages.com

Джордж Клуни

Обладатель двух статуэток «Оскар» не равнодушен к острым социальных проблемам. Актер стал идеологом масштабного проекта по предотвращению преступлений против человечности. В 2006-м снял вместе с отцом Ником документальный фильм «Путешествие в Дарфур» о межэтнических конфликтах.

Джордж Клуни gettyimages.com

Леонардо Ди Каприо

Голливудский актер перечисляет кругленькие суммы фондам защиты редких животных. Каждый год Леонардо Ди Каприо устраивает благотворительную вечеринку в Сен-Тропе, где собирает миллионы долларов на защиту животных. В 2010 году актер посетил Петербургский форум по вопросу сохранения тигров на Земле, пожертвовав организации 1 миллион долларов.

Леонардо Ди Каприо gettyimages.com

Бейонсе

Певица активно поддерживает социальное движение Black Lives Matter, она организовывает благотворительные концерты и перечисляет миллионы долларов в различные фонды. Несколько лет назад Бейонсе возглавила рейтинг самых щедрых звездных благодетелей.

Бейонсе gettyimages.com

Орландо Блум

В 2009 году Орландо Блум стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. Актер посещал пострадавший от землетрясения Непал, где раздавал одежду, продукты питания и вещи первой необходимости.

Орландо Блум gettyimages.com

Барбара Стрейзанд

Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд основала собственный фонд Streisand Foundation. Она вложила 7,5 миллионов долларов исследование борьбы со СПИДом, и не оставила без внимания охрану окружающей среды и борьбу за права человека. Также Барбара выделила 15 миллионов долларов для того, чтобы построить кардиологический центр в Лос-Анджелесе, который назвали ее именем.

Барбара Стрейзанд gettyimages.com

Марк Цукерберг

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг обязался тратить на благотворительность по миллиарду в год. Также он пообещал в течение жизни отдать 99% акций Facebook на благотворительность. Деньги пойдут на развитие человеческого потенциала и создание равных возможностей для всех детей.

Марк Цукерберг gettyimages.com

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