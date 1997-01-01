Мадонна купила особняк у певца The Weeknd за $19 млн

Американская поп-певица Мадонна купила новый особняк в Лос-Анджелесе у певца The Weeknd.

Мадонна и The Weeknd gettyimages.com

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62-летняя Мадонна приобрела шикарный особняк за $19 млн. По данным издания The Dirt, сделку она совершила напрямую с певцом The Weeknd. После переговоров он снизил цену до $19,3 млн, хотя изначально выставил его на продажу за солидные 25 млн.

Здание площадью в 1171 квадратный метр расположено на участке в 1,2 гектара. Особняк насчитывает девять спален, девять ванных комнат и два дополнительных туалета. В главном доме расположено семь спален, а в гостевом доме – две.

Также в двухэтажном доме есть огромная гостиная, свое хранилище для вин, парковка на пять машин, кабинет, зал для йоги, гардеробная, библиотека, домашний кинотеатр. На крыше особняка есть не только лежаки, на которых можно позагорать, но и баскетбольная площадка. На заднем дворе расположен бассейн и патио с диванами и барбекю.

Новыми соседями Мадонны стали некоторые члены семьи Кардашьян-Дженнер, Дрейк, Лил Уэйн, Джон Стэймос, Дуэйн Уэйд и другие знаменитости.

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