«Звездовоз» за 3 млн: папарацци показали машину Поляковой

Украинская певица Оля Полякова передвигается на комфортабельном Chevrolet Explorer черного цвета.

Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic

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Журналисты программы «Викриття» показали, на каком авто ездит Оля Полякова. Артистка предпочитает комфорт, поэтому выбрала удобный автомобиль за 3 млн гривен.

Салон машины выполнен в светлых тонах и оснащен всем необходимым для того, чтобы поездка прошла максимально комфортно. Внутри автомобиль оборудован и отделан лучшими материалами: сидения сделаны из кожи, а внутренняя отделка салона – из дерева.

Более того, кожаные кресла трансформируются в полноценную двуспальную кровать, на окнах есть шторки, чтобы закрыться от нежелательного внимания. Также между водителем и пассажиром есть специальная перегородка, а в потолке – люк.

Полякова свой роскошный автомобиль ласково называет «звездовозом», и по городу передвигается со своим личным водителем.

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