Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Евгений Кошевой рассказал, как отпраздновал 38-й День рождения

Комментариев: 0
7 апреля актеру студии «Квартал 95» Евгению Кошевому исполнилось 38 лет.

Евгений Кошевой со старшей дочерью
Евгений Кошевой со старшей дочерью
instagram.com/yalta_k

Читай также: ТОП-5 звезд, которых не узнать без макияжа

Популярный актер Евгений Кошевой рассказал, как отпраздновал День рождения, несмотря на строгие ограничения в столице, связанные с локдауном. По словам знаменитости, в первой половине дня он отправился на работу, где коллеги встретили его с шарами, конфетти и тортом. Евгений остался очень тронут таким вниманием со стороны коллег и друзей.

«Это было очень неожиданно, я приехал как всегда на репетицию, а меня встречают камеры, шарики и свечи. Вроде и не юбилей, но очень приятно, что все так позаботились и все организовали. Люблю всех», - отметил Евгений Кошевой.

Также поздравить комика пришла Катя Осадчая с программой «Светская жизнь».

Вечер Евгений Кошевой провел в кругу семьи. Большого празднования не было из-за занятости на работе и карантинные ограничения.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Евгений Кошевой актер, день родения звезды, новости, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь