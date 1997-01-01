Евгений Кошевой рассказал, как отпраздновал 38-й День рождения
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Популярный актер Евгений Кошевой рассказал, как отпраздновал День рождения, несмотря на строгие ограничения в столице, связанные с локдауном. По словам знаменитости, в первой половине дня он отправился на работу, где коллеги встретили его с шарами, конфетти и тортом. Евгений остался очень тронут таким вниманием со стороны коллег и друзей.
«Это было очень неожиданно, я приехал как всегда на репетицию, а меня встречают камеры, шарики и свечи. Вроде и не юбилей, но очень приятно, что все так позаботились и все организовали. Люблю всех», - отметил Евгений Кошевой.
Также поздравить комика пришла Катя Осадчая с программой «Светская жизнь».
Вечер Евгений Кошевой провел в кругу семьи. Большого празднования не было из-за занятости на работе и карантинные ограничения.
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