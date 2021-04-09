Совет на миллион: Ольга Фреймут показала, как правильно чесаться

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками очередным советом.

Ольга Фреймут instagram.com/freimutolia

Читай также: «Хороший пример»: Alyosha прошла курсы домедицинской помощи

Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала поучительный видеоролик, где продемонстрировала, где и как правильно чесаться. По словам знаменитости, на публике нельзя чесаться при любых обстоятельствах.

«Чи можна чухатися на людях? Ні. Навіть, якщо вкусив комар, не варто шкребтися при всіх. Краще непомітно почухатися, наприклад жестом, наче поправляєш локон», - рассказала Фреймут.

В постоянной рубрике «Этикет с Фреймут» телезвезда делится с фолловерами ценными советами и правилами этикета. Некоторые фанаты благодарят Ольгу за то, что подсказывает им, как достойно вести себя в обществе, а другие – нещадно критикуют за очевидные правила. Более того, даже коллеги по шоу-бизнесу высмеивают советы Фреймут, пародируя ее в социальных сетях.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: