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Совет на миллион: Ольга Фреймут показала, как правильно чесаться

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками очередным советом.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала поучительный видеоролик, где продемонстрировала, где и как правильно чесаться. По словам знаменитости, на публике нельзя чесаться при любых обстоятельствах.

«Чи можна чухатися на людях? Ні. Навіть, якщо вкусив комар, не варто шкребтися при всіх. Краще непомітно почухатися, наприклад жестом, наче поправляєш локон», - рассказала Фреймут.

В постоянной рубрике «Этикет с Фреймут» телезвезда делится с фолловерами ценными советами и правилами этикета. Некоторые фанаты благодарят Ольгу за то, что подсказывает им, как достойно вести себя в обществе, а другие – нещадно критикуют за очевидные правила. Более того, даже коллеги по шоу-бизнесу высмеивают советы Фреймут, пародируя ее в социальных сетях.

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Теги: Ольга Фреймут, советы, этикет, видео, инстаграм, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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GreenPeace!    09.04.2021, 10:17
Оценка:  0
GreenPeace!
Этим советам,правилам этикета,меня родители,еще в детстве научили.А то,чему не доучили,я прочла в книгах.
Кончил  (аноним)  09.04.2021, 10:01
Оценка:  0
Кончил
Я кончил ей на мигающий глаз вконце. Мопс уже понял что надо улыбаться, скоро будет пердеть на камеру «прааильно» и чухаты пздень
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