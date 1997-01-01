«Хороший пример»: Alyosha прошла курсы домедицинской помощи

Украинская певица Alyosha прошла курсы домедицинской помощи.

Alyosha instagram.com/alyoshasinger

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Популярная исполнительница Alyosha на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где запечатлена в машине с сертификатом о прохождении медицинского курса в руках. По словам знаменитости, очень важно иметь медицинское образование каждому гражданину, особенно в сегодняшних реалиях.

«Вихователі у дитячих садках, вчителі, матусі, татусі, взагалі всі повинні знати ці основи, щоб мати можливість допомогти одне одному, а особливо нашим діткам, у критичних випадках. Надати першу допомогу до приїзду лікарів і проявити милосердя, добро, більше того, можливо, врятувати життя!»

Также артистка призвала фанатов следовать ее примеру и закончить соответствующие курсы.

«Сьогодні я пройшла курси домедичної допомоги. Хочу заохотити всіх теж проходити подібні курси. Я вважаю, що медична свідомість — це обов’язкова ланка в освіті кожного».

Поклонники поддержали любимую исполнительницу, написав ей приятные слова в комментариях:

«Хороший пример!» «Молодец!» «Супер». «Я вас поддерживаю».

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