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«Хороший пример»: Alyosha прошла курсы домедицинской помощи

Украинская певица Alyosha прошла курсы домедицинской помощи.

Alyosha
Alyosha
instagram.com/alyoshasinger

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Популярная исполнительница Alyosha на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где запечатлена в машине с сертификатом о прохождении медицинского курса в руках. По словам знаменитости, очень важно иметь медицинское образование каждому гражданину, особенно в сегодняшних реалиях.

«Вихователі у дитячих садках, вчителі, матусі, татусі, взагалі всі повинні знати ці основи, щоб мати можливість допомогти одне одному, а особливо нашим діткам, у критичних випадках. Надати першу допомогу до приїзду лікарів і проявити милосердя, добро, більше того, можливо, врятувати життя!»

Также артистка призвала фанатов следовать ее примеру и закончить соответствующие курсы.

«Сьогодні я пройшла курси домедичної допомоги. Хочу заохотити всіх теж проходити подібні курси. Я вважаю, що медична свідомість — це обов’язкова ланка в освіті кожного».

Поклонники поддержали любимую исполнительницу, написав ей приятные слова в комментариях:

«Хороший пример!»

«Молодец!»

«Супер».

«Я вас поддерживаю».

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Теги: Alyosha, Alyosha новости, инстаграм, фото, курсы
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Источник: ivonа bigmir)net

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