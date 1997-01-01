Падчерица Потапа призналась, почему ушла из семейного бизнеса

Дочь бизнесвумен Ирины Горовой, Наталья, шокировала неожиданным заявлением.

Наталья Горовая instagram.com/natashka.gorovaya

Читай также: Голливудские звезды, которых седина превратила в красавцев

В недавнем интервью программе «Зірковий шлях» Наталья Горовая рассказала, что увольняется из компании Mozgi Entertainment, где работала менеджером, а потом – пиарщицей Мишель Андраде. По словам знаменитости, она хочет доказать самой себе, что сможет работать и без помощи мамы.

«Я просто хочу самой себе доказать, что я могу и без мамы работать. Обычно в шоу-бизнесе все знали, кто я, кто мои родители. И хочешь, не хочешь, но к тебе было другое отношение. У нас был чат, где все работники, и я написала прощание, что буду скучать, спасибо за работу. И мама написала: «Мне очень трудно это читать. Но я знаю, что ты сможешь себя показать», – рассказала девушка.

Также Горовая вспомнила о своем первом опыте работы в «MOZGI bar», где более года была официанткой.

«Сначала я помню коллектив меня очень так сказать плохо воспринял, поскольку они все между собой сплетничали. У меня не было никаких привилегий из-за мамы. Мама сказала: «Чтобы она работала, как все, чтобы ее штрафовали и все», – говорит Наталия Горовая и добавляет, что несколько раз ее штрафовали.

Сейчас Наталья устроилась в айти-компанию, где занимается пиаром и ивентами.

«Новый коллектив воспринял очень хорошо. Я работаю с девушками, и они очень меня поддерживают. Мне все рассказывают, объясняют. Компания и команда очень классные».

Напомним, что Ирина Горовая родила Наталью в 19 лет от музыканта ЮГО. Однако, когда девочка была маленькой, ее родители развелись, а мама вышла замуж за Потапа, с которым прожила в браке 15 лет.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: