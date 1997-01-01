Виктория Бекхэм раскрыла секрет семейной идиллии

Дизайнер с мировым именем Виктория Бекхэм рассказала, как ей удается сохранять счастье в браке.

Виктория и Дэвид Бекхэм gettyimages.com

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Звездная пара Виктории и Дэвида Бекхэм восхищают фанатов своей дружной семьей. Они воспитывают четверых детей в атмосфере любви и взаимопонимания. Виктория решилась раскрыть секрет счастливой жизни с Дэвидом. По словам знаменитости, имидж, который создается на публике не имеет ничего общего с тем, как она ведет себя рядом с любимым мужем.

«Мы с Дэвидом много веселимся вместе. Если бы я действительно была такой мрачной, как выгляжу на некоторых из фотографий папарацци, мои дети не были бы такими счастливыми. И я, конечно, уже не была бы замужем».

Также Виктория призналась, что уделяет себе достаточно времени, чтобы выглядеть потрясающе. Ее каждое утро начинается с тренировки с личным тренером, а потом она уже отправляется радовать большую семью вкусным завтраком.

«Каждое утро я выхожу на трехмильную пробежку, я тренируюсь в течение часа с персональным тренером, после чего у меня есть достаточно времени, чтобы добраться до кухни и сделать пюре из авокадо для Ромео. Его тост выпрыгивает из тостера в тот момент, когда он спускается на завтрак».

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