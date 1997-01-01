Помощник Хлои Кардашьян случайно опубликовал ее фото без ретуши

Американская бизнесвумен Хлои Кардашьян удивила фанатов своим внешним видом.

Хлои Кардашьян instagram.com/khloekardashian

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В Сети появилось фото звезды «Семейства Кардашьян», где она запечатлена в купальнике без фотофильтров и ретуши. 36-летняя знаменитость позирует в леопардовом бикини на фоне бассейна, а ее фигура выглядит гораздо полнее, чем на остальных снимках. Качество кожи в действительности также выглядит значительно хуже. Как оказалось, помощник Хлои случайно опубликовал ее «честное» фото, которое она теперь пытается удалить отовсюду.

«Фотография Хлои была сделана во время частной семейной поездки и по ошибке опубликована в социальных сетях без разрешения помощником, — говорится в заявлении представителя Кардашьян. — Хлои выглядит красиво, но правообладатель хочет, чтобы изображение, не предназначенное для публикации, было удалено».

К слову, фото было сделано на заднем дворе виллы Крис Дженнер – матери сестер Кардашьян и Дженнер.

Хлои Кардашьян. Фото с ретушью и без ретуши instagram.com/khloekardashian

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