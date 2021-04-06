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Олег Винник рассекретил, почему держит личную жизнь в тайне

Комментариев: 1
Певец Олег Винник объяснил, почему никогда не говорит о личных отношениях.
Олег Винник рассекретил, почему держит личную жизнь в тайне
Олег Винник рассекретил, почему держит личную жизнь в тайне
instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный украинский артист, звездный детектив шоу «Маска» и тренер проекта «Голос країни» Олег Винник дал интервью программе «Життя відомих людей», в которой ответил на вопросы о личной жизни.

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Кумир украинских женщин признался, почему никогда публично не говорит о своей семье. Певец заявил, что завоевывать любовь зрителей нужно хорошим хитами, а не сплетнями о личном.

«Кто-то поддерживает свою популярность пиаром: показывает детей или жен. Мне кажется, что все это неважно…Как только у тебя пропадет искра в глазах, счастье и энергия – все, ничего не поможет», – объяснил Винник.

Олег добавил, что не считает себя сердцеедом. Он убежден, что смог очаровать женщин благодаря своим текстам песен.

«Олег Винник не может разбивать сердца, Олег Винник наоборот пытается их склеивать, думать об этом сердце, не разбивать, – сказал артист.

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Теги: Олег Винник, Життя відомих людей, личная жизнь Винника
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  06.04.2021, 19:11
Оценка:  0
pусский
Почему скрывает? Тогда все узнают, что Винника страпонят, а бабушки перестанут ходить на его педоконцерты!
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