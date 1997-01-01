«Изящно стареет»: 58-летняя Деми Мур украсила обложку Vogue

Американская актриса Деми Мур появилась на обложке итальянского Vogue.

Деми Мур gettyimages.com

Читай также: Шикарные гены: как выглядят мамы знаменитостей

Голливудская актриса Деми Мур восхитила подписчиков новыми снимками, где запечатлена в наряде из черного атласа с глубоким декольте и массивных украшениях. В руках кинодива держала книгу Вирджинии Вульф «Орландо», которая хранилась в личной коллекции дизайнера Кима Джонса.

«Держать эту книгу — все равно что получить заряд любви и страсти», — написала актриса в личном блоге под фото.

Поклонникам понравилась тематика съемки и образы Деми Мур. Стоит отметить, что в этом же наряде звезда появлялась на премьерном показе дизайнера в Париже. Тогда звезда произвела настоящий фурор в Сети, ведь неудачные ракурсы сделали ее внешность неузнаваемой.

На этот раз фанаты отметили, что она выглядит гораздо лучше, чем на подиуме, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красавица, совсем не изменилась за годы». «Вы красивы и без пластики, очень изящно стареете». «Какая красота». «Вы восхитительны».

Вам будет интересно прочитать на Ivona: