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«Изящно стареет»: 58-летняя Деми Мур украсила обложку Vogue

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Американская актриса Деми Мур появилась на обложке итальянского Vogue.

Деми Мур
Деми Мур
gettyimages.com

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Голливудская актриса Деми Мур восхитила подписчиков новыми снимками, где запечатлена в наряде из черного атласа с глубоким декольте и массивных украшениях. В руках кинодива держала книгу Вирджинии Вульф «Орландо», которая хранилась в личной коллекции дизайнера Кима Джонса.

«Держать эту книгу — все равно что получить заряд любви и страсти», — написала актриса в личном блоге под фото.

Поклонникам понравилась тематика съемки и образы Деми Мур. Стоит отметить, что в этом же наряде звезда появлялась на премьерном показе дизайнера в Париже. Тогда звезда произвела настоящий фурор в Сети, ведь неудачные ракурсы сделали ее внешность неузнаваемой.

На этот раз фанаты отметили, что она выглядит гораздо лучше, чем на подиуме, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красавица, совсем не изменилась за годы».

«Вы красивы и без пластики, очень изящно стареете».

«Какая красота».

«Вы восхитительны».

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Теги: Деми Мур актриса, фото, инстаграм, обложка, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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