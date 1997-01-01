«Изящно стареет»: 58-летняя Деми Мур украсила обложку Vogue
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Голливудская актриса Деми Мур восхитила подписчиков новыми снимками, где запечатлена в наряде из черного атласа с глубоким декольте и массивных украшениях. В руках кинодива держала книгу Вирджинии Вульф «Орландо», которая хранилась в личной коллекции дизайнера Кима Джонса.
«Держать эту книгу — все равно что получить заряд любви и страсти», — написала актриса в личном блоге под фото.
Поклонникам понравилась тематика съемки и образы Деми Мур. Стоит отметить, что в этом же наряде звезда появлялась на премьерном показе дизайнера в Париже. Тогда звезда произвела настоящий фурор в Сети, ведь неудачные ракурсы сделали ее внешность неузнаваемой.
На этот раз фанаты отметили, что она выглядит гораздо лучше, чем на подиуме, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красавица, совсем не изменилась за годы».
«Вы красивы и без пластики, очень изящно стареете».
«Какая красота».
«Вы восхитительны».
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