Даша Астафьева опубликовала гневный пост о женских комплексах

В новой публикации Даша Астафьева обратилась к девушкам, которые считают, что они не достойны любви.

Известная украинская исполнительница, фотомодель и актриса Даша Астафьева поделилась с подписчицами очередной публикацией на тему женских комплексов. На своей странице в Инстаграм артистка рассказала, смогу ли фотосессии добавить уверенности в себе.

«Каждый раз, когда пишу об этом, пробирает от удивления и возмущения, что эта тема до сих пор актуальна... Девочки, ну вы реально считаете, что 84 % вас не достойны любви? Я правда не могу в это поверить. Начну с того, что объясню в очередной раз, что никакая камера, и никакой фотограф а тем более фотошоп не поможет Вам [понимай тебе настоящей] всплыть со дна сомнений, комплексов и бесконечных самоупреков. Фотография - это чистый наркотик. Без примеси чего-то извне.. сейчас все «утки» и « любительницы строить одинаковые морды» дружно запротестуют... но, все же, я буду настойчиво твердить, что в кадр нельзя заходить, если вам нечего сказать.. Скажите себе, в первую очередь. Кому-то... фотографу, или даже пространству, которое хотите запечатлеть в кадре! Но, с идеей. С пустотой внутри, идите в лес! К морю идите... ещё куда... но, только не в кадр! Я так тоже иногда делаю», - написала Даша.

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Астафьева, как опытная модель, объяснила, что фото не способны спасти от комплексов. И любовь к себе стоит искать внутри.

«Раз уж мы заговорили о святом, уточню, что восемьдесят четыре процента девчат, дали запрос на тему, что хотят полюбить себя ту, что на фотографии равносильно той, что отражается в зеркале. А кто там отражается? Разберитесь в себе. Это полезно. Я хочу напомнить каждой из вас, насколько вы прекрасны. Может лично я не знаю каждую, но знаю точно, что здесь все мои. Любите. Умеляю вас. Оглянитесь вокруг, так быстро все... Найди себя! Ту, которую будете любить, настоящую снаружи ивнутри. Ту, что что будет с радостью и улыбкой заниматься тем, что выбрала. Кождый лень, ответственно и наслаждаясь! Не пытайтесь казаться. Любите себя настоящую. Избавляясь от комплексов и постоянной борьбы за одобрение или галочку, мы автоматически избавляем себя, и тех кто смотрит на изображение, от надобности что-то доказывать. Поймите, фото для того, чтобы запомнить любовь [себя] или же доказать миру, что все наоборот!», - подсказала знаменитость.

Свою публикацию Астафьева решила дополнить младенческим и школьным фото.

«Последние фото, бонус-сюрприз, с напоминанием, что я сквозь всё, полюбила себя», - отметила Даша.

Даша Астафьева в детстве instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева в школьные годы instagram.com/da_astafieva

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