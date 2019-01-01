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Клип ONUKA признали лучшим музыкальным видео на международном конкурсе

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Украинская группа ONUKA победила на кинофестивале ARFF в Барселоне.
Клип ONUKA признали лучшим музыкальным видео на международном конкурсе
Клип ONUKA признали лучшим музыкальным видео на международном конкурсе
instagram.com/onukaofficial

Участники популярной украинской электро-фолк-группы ONUKA сообщили поклонникам о новом достижении. Клип коллектива на трек ZENIT победил на международном кинофестивале ARFF в Барселоне.

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О престижной награде вокалистка группы Ната Жижченко написала на официальной странице в Инстаграм. Певица отметила, что ролик ZENIT признали лучшим музыкальным видео. Также она добавила, что все наряды для съемок клипа были созданы из вторичных материалов.

«Видео на трек ZENIT стало лауреатом ARFF International! Создавая этот клип, мы надеялись, что он поможет открыть глаза на красоту окружающего мира. Мы рады, что его оценили за рубежом и назвали «Лучшим музыкальным видео» на международном кинофестивале ARFF Barcelona 2021. Отдельная благодарность и любовь режиссеру Евгению Филатову (The Maneken) и художницы по костюмам Лесе Патоке, которая в этом видео сделала каждый образ неповторимым. Все наряды были созданы из вторичных материалов, не было использовано ни одной новой пуговицы или ткани - от этого результат кажется более впечатляющим, - написала солистка ONUKA.

Напомним, что клип на песню ZENIT вышел в декабре 2019 года. С того времени видео собрало 3,9 миллионов просмотров.

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Теги: ONUKA, Кинофестиваль, лучший клип
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Источник: Ivonа bigmir)net

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