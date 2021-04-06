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Ким Кардашьян впервые вошла в список миллиардеров Forbes

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Состояние телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян увеличилось до миллиарда долларов.
Ким Кардашьян впервые вошла в список миллиардеров Forbes
Ким Кардашьян впервые вошла в список миллиардеров Forbes
instagram.com/kimkardashian

Американская телезвезда, предпринимательница, модель и светская львица Ким Кардашьян теперь официально миллиардерша. По подсчетам популярного финансового журнала Forbes, доходы 40-летней знаменитости выросли из 780 миллионов долларов в октябре 2020 года к миллиарду долларов в апреле нынешнего года.

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Большую часть прибыли ей принесли бренды KKW Beauty и Skims. Также Ким получала гонорары за съемки в реалити-шоу и рекламе. После получения статуса миллиардерши Кардашьян заняла 2674-е место из 2755-ти в рейтинге самых богатых людей планеты, который сейчас возглавляет основатель Amazon Джефф Безос (177 миллиардов долларов).

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Теги: Ким Кардашьян, рейтинг, Forbes, миллиардеры, самые богатые знаменитости
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Источник: Ivonа bigmir)net

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