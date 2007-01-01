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ТОП-10 известных женщин, которые служили в армии

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Узнайте, кто из звезд шоу-бизнеса и членов королевских семей прошел службу в армии.
ТОП-10 известных женщин, которые служили в армии
ТОП-10 известных женщин, которые служили в армии
Getty images

В некоторых странах мира женщины добровольно служат в армии наравне с мужчинами. Например, девушек, в том числе и знаменитостей, призывают на службу в Израиле, Северной Корее, Перу, Тайване, Малайзии, Бенине и Эритрее.

Героини нашей подборки доказали, что женский пол вовсе не слабый. Узнайте, кто из известных актрис, певиц, моделей и принцесс прошли испытание армией.

  • Галь Гадот

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Сыгравшая «Чудо-женщину» актриса Галь Гадот после получения титула «Мисс Израиль» отправилась на службу в Армию обороны. За двухлетнюю работу в качестве фитнес-инструктора Галь получила звание самаль (сержант). Стоит отметить, что в 2007 году актриса участвовала в фотосессии для журнала Maxim, организованной для израильских моделей, прошедших службу в армии.

Галь Гадот
Галь Гадот
Getty images
  • Елизавета II

В 18-летнем возрасте тогда еще принцесса Елизавета по собственной инициативе вступила в женские отряды самообороны «Вспомогательную территориальную службу». Там будущая королева прошла подготовку как механик-водитель и получила звание лейтенанта. Военная служба Елизаветы продлилась пять месяцев. Она стала стала первой женщиной из королевской семьи, которая служила в армии.

Елизавета II
Елизавета II
Getty images
  • Рианна

Певица формально не была в армии, однако она служила кадетом в программе военной подготовки, которой ее обучали военные Барбадоса. После окончания программы, Рианна решила не продолжать карьеру в этой сфере.

Рианна
Рианна
Getty images
  • Нетта Барзилай

Победительница «Евровидения 2018», как и ее соотечественница Галь Гадот, тоже была солдатом израильском армии. Нетта даже выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛа.

Нетта Барзилай
Нетта Барзилай
Getty images
  • Маргрете II

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Датская королева 12 лет являлась рекрутом женского отделения Воздушной эскадрильи Дании. Также она служила в подразделениях армии Великобритании: с 1972 года Маргрете II являлась шефом британского полка Королевы, а с 1992 - Королевского Уэльского полка. У королевы также имеется звание майора

Маргрете II
Маргрете II
instagram.com/detdanskekongehus
  • Сулай Энао

Американская актриса колумбийского происхождения Сулай Энао сразу после окончания школы подписала контракт на три года службы в армии США. После завершения договора будущая знаменитость решила не продолжать военную карьеру и поступила в Нью-Йоркскую консерваторию драматического искусства.

Сулай Энао
Сулай Энао
Getty images
  • Кронпринцесса Виктория

Будущая королева Швеции прошла обучение в военном лагере Swedint, в котором готовят солдат для миссий за рубежом.

Кронпринцесса Виктория
Кронпринцесса Виктория
Getty images
  • Дженнифер Маршалл

Актриса популярного сериала «Очень странные дела» Дженнифер Маршалл с 17-ти до 22 лет работала на Военно-морском флоте США. Во время службы она освоила множество профессий: от оператора погрузчика до специалиста по логистике. Сейчас звезда состоит в организации Pin-ups for Vets, которая помогает раненым американским солдатам.

Дженнифер Маршалл
Дженнифер Маршалл
instagram.com/jenn13jenn13
  • Эсти Гинзбург

В 2009 году одна из самых высокооплачиваемых моделей мира была призвана в армию. Знаменитость считает, что каждая израильтянка обязана проходит службу. Девушка даже публично выступила с критикой модели Бар Рафаэли, которая в 18-летнем возрасте вышла замуж, якобы чтобы уклонится от гражданского долга. А согласно правилам, замужние женщины не подлежат призыву.

Эсти Гинзбург
Эсти Гинзбург
Getty images
  • Принцесса Мадлен

Вторая дочь шведского короля Карла XVI Густава также служила в армии. У принцессы есть звание сержанта Воздушно-десантных войск. К тому же она регулярно принимает участие в военных сборах.

Принцесса Мадлен
Принцесса Мадлен
Getty images

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Теги: Галь Гадот, Рианна, Нетта Барзилай, Елизавета II, женщины в армии
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Источник: ivonа bigmir)net

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