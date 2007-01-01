ТОП-10 известных женщин, которые служили в армии

Узнайте, кто из звезд шоу-бизнеса и членов королевских семей прошел службу в армии.

В некоторых странах мира женщины добровольно служат в армии наравне с мужчинами. Например, девушек, в том числе и знаменитостей, призывают на службу в Израиле, Северной Корее, Перу, Тайване, Малайзии, Бенине и Эритрее.

Героини нашей подборки доказали, что женский пол вовсе не слабый. Узнайте, кто из известных актрис, певиц, моделей и принцесс прошли испытание армией.

Галь Гадот

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Сыгравшая «Чудо-женщину» актриса Галь Гадот после получения титула «Мисс Израиль» отправилась на службу в Армию обороны. За двухлетнюю работу в качестве фитнес-инструктора Галь получила звание самаль (сержант). Стоит отметить, что в 2007 году актриса участвовала в фотосессии для журнала Maxim, организованной для израильских моделей, прошедших службу в армии.

Галь Гадот Getty images

Елизавета II

В 18-летнем возрасте тогда еще принцесса Елизавета по собственной инициативе вступила в женские отряды самообороны «Вспомогательную территориальную службу». Там будущая королева прошла подготовку как механик-водитель и получила звание лейтенанта. Военная служба Елизаветы продлилась пять месяцев. Она стала стала первой женщиной из королевской семьи, которая служила в армии.

Елизавета II Getty images

Рианна

Певица формально не была в армии, однако она служила кадетом в программе военной подготовки, которой ее обучали военные Барбадоса. После окончания программы, Рианна решила не продолжать карьеру в этой сфере.

Рианна Getty images

Нетта Барзилай

Победительница «Евровидения 2018», как и ее соотечественница Галь Гадот, тоже была солдатом израильском армии. Нетта даже выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛа.

Нетта Барзилай Getty images

Маргрете II

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Датская королева 12 лет являлась рекрутом женского отделения Воздушной эскадрильи Дании. Также она служила в подразделениях армии Великобритании: с 1972 года Маргрете II являлась шефом британского полка Королевы, а с 1992 - Королевского Уэльского полка. У королевы также имеется звание майора

Маргрете II instagram.com/detdanskekongehus

Сулай Энао

Американская актриса колумбийского происхождения Сулай Энао сразу после окончания школы подписала контракт на три года службы в армии США. После завершения договора будущая знаменитость решила не продолжать военную карьеру и поступила в Нью-Йоркскую консерваторию драматического искусства.

Сулай Энао Getty images

Кронпринцесса Виктория

Будущая королева Швеции прошла обучение в военном лагере Swedint, в котором готовят солдат для миссий за рубежом.

Кронпринцесса Виктория Getty images

Дженнифер Маршалл

Актриса популярного сериала «Очень странные дела» Дженнифер Маршалл с 17-ти до 22 лет работала на Военно-морском флоте США. Во время службы она освоила множество профессий: от оператора погрузчика до специалиста по логистике. Сейчас звезда состоит в организации Pin-ups for Vets, которая помогает раненым американским солдатам.

Дженнифер Маршалл instagram.com/jenn13jenn13

Эсти Гинзбург

В 2009 году одна из самых высокооплачиваемых моделей мира была призвана в армию. Знаменитость считает, что каждая израильтянка обязана проходит службу. Девушка даже публично выступила с критикой модели Бар Рафаэли, которая в 18-летнем возрасте вышла замуж, якобы чтобы уклонится от гражданского долга. А согласно правилам, замужние женщины не подлежат призыву.

Эсти Гинзбург Getty images

Принцесса Мадлен

Вторая дочь шведского короля Карла XVI Густава также служила в армии. У принцессы есть звание сержанта Воздушно-десантных войск. К тому же она регулярно принимает участие в военных сборах.

Принцесса Мадлен Getty images

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