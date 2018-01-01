Alyona Alyona призналась, сколько Тина Кароль платит ей за песни

Оказывается, рэперша Alyona Alyona пишет песни не только для себя, но и для Тины Кароль, MONATIK и Alekseev.

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая ворвалась в отечественный шоу-бизнес в конце 2018 года, призналась, что у нее есть опыт написания текстов песен для других исполнителей.

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В интервью для программы «Неймовірна правда про зірок» 29-летняя артистка рассекретила, что сотрудничала с такими популярными звездами, как Тина Кароль, MONATIK и Alekseev. По словам Alyona Alyona, за работу ей платят несколько тысяч долларов. Также рэп-звезда отметила, что иногда артисты вносят коррективы в ее тексты. Так было с хитами Тины Кароль – «Вабити» и «Вільна».

«Несколько тысяч долларов за одну песню. Alekseev отправляли недавно, Дима Монатик тоже брал. Песни, которые я написала для Тины, она частично изменила. Но мне нравится «Вільна» и «Вабити» тоже нравится, – поделилась Alyona Alyona.

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