Больше не скрывает: Холли Берри показала своего возлюбленного

Американская актриса Холли Берри поделилась с подписчиками фото со своим новым парнем.

Холли Берри gettyimages.com

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Популярная актриса Холли Берри на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото, где запечатлена со своим возлюбленным Ван Хантом. На кадрах знаменитость позирует в длинном прозрачном ярко-красном платье, в то время как Хант надел пальто с абстрактным принтом, серые брюки, берет и высокие кроссовки. Пара очень гармонично выглядит вместе, на снимке они держатся за руки и влюбленно смотрят на друг друга.

Долгое время Холли скрывала свою личную жизнь от посторонних глаз. Изредка звезда намекала на то, что ее сердце занято, публикуя снимки мужских ног, не уточняя кто это. А сейчас Берри готова всему миру рассказать о том, как счастлива с музыкантом Ван Хантом.

Напомним, что ранее Холли Берри встречалась с манекенщиком Габриэлем Обри, от которого 16 марта 2008 года родила дочь Налу. После расставания актриса закрутила роман с Оливье Мартинесом от которого родила сына Масео.

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