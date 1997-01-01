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Катя Осадчая показала, чем балует Юрия Горбунова

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками рецептом оригинальной закуски.

Катя Осадчая показала, чем балует Юрия Горбунова
Катя Осадчая показала, чем балует Юрия Горбунова
instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм в разделе stories показала процесс готовки жареного сыра Халуми. На кадрах знаменитость запечатлена на своей кухни, где подготовила рабочее место к готовке фирменного блюда. Звезда даже успела нарезать некоторые ингредиенты, ведь для готовки данного блюда много продуктов не понадобится: сыр Халуми и помидоры черри.

Осадчая нарезала сыр небольшими слайсами и располовинила помидоры. Затем телезвезда выложила сыр на антипригарную сковороду, а томаты оставила на тарелке для гарнира.

Опытные хозяйки советуют предварительно смазать сковороду оливковым маслом, чтобы сыр не пригорал и готовить его до золотистой корочки.

Катя часто хвастается своими кулинарными способностями, утверждая, что ее семья в восторге от ее блюд.

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Теги: Катя Осадчая, рецепт, инстаграм, новости, фото
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Источник: ivonа bigmir)net

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