Катя Осадчая показала, чем балует Юрия Горбунова
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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм в разделе stories показала процесс готовки жареного сыра Халуми. На кадрах знаменитость запечатлена на своей кухни, где подготовила рабочее место к готовке фирменного блюда. Звезда даже успела нарезать некоторые ингредиенты, ведь для готовки данного блюда много продуктов не понадобится: сыр Халуми и помидоры черри.
Осадчая нарезала сыр небольшими слайсами и располовинила помидоры. Затем телезвезда выложила сыр на антипригарную сковороду, а томаты оставила на тарелке для гарнира.
Опытные хозяйки советуют предварительно смазать сковороду оливковым маслом, чтобы сыр не пригорал и готовить его до золотистой корочки.
Катя часто хвастается своими кулинарными способностями, утверждая, что ее семья в восторге от ее блюд.
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