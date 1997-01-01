Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками рецептом оригинальной закуски.

Катя Осадчая показала, чем балует Юрия Горбунова instagram.com/kosadcha

Читай также: Влад Яма рассекретил, что у него есть японские корни

Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм в разделе stories показала процесс готовки жареного сыра Халуми. На кадрах знаменитость запечатлена на своей кухни, где подготовила рабочее место к готовке фирменного блюда. Звезда даже успела нарезать некоторые ингредиенты, ведь для готовки данного блюда много продуктов не понадобится: сыр Халуми и помидоры черри.

Осадчая нарезала сыр небольшими слайсами и располовинила помидоры. Затем телезвезда выложила сыр на антипригарную сковороду, а томаты оставила на тарелке для гарнира.

Опытные хозяйки советуют предварительно смазать сковороду оливковым маслом, чтобы сыр не пригорал и готовить его до золотистой корочки.

Катя часто хвастается своими кулинарными способностями, утверждая, что ее семья в восторге от ее блюд.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: