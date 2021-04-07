Судья «Танцев со звездами заявил, что Яма – это японская фамилия.

Влад Яма рассекретил, что у него есть японские корни instagram.com/vladyama_official

Несменный судья обновленных сезонов «Танцев со звездами», хореограф и шоумен Влад Яма удивил подписчиков неожиданным фактом о себе. Оказывается, у артиста есть азиатские корни.

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На своей странице в Инстаграм Влад написал, что Яма – это японская фамилия. По словам танцора, прадедушка его дедушки по отцовской линии был японцем и когда он переехал в Крым.

«У меня японская фамилия. Да, действительно, родственники по отцовской линии рассказывали, что прадедушка моего дедушки был японцем. И когда ооочень давно он приехал в Крым, где и нашел свою жену и наконец поселился. Со временем семья оказалась на материке, я тоже родился в Запорожье», - рассекретил Влад.

Кроме того, телезвезда признался, чувствует ли он связь с родиной своих предков.

«Что касается меня: 1) в Японию реально тянет 2) суши - люблю 3) работать могу долго 4) в странных развлечениях не замеченный 5) в надежность японских автомобилей все еще верю», - с юмором добавил Яма.

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