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Влад Яма рассекретил, что у него есть японские корни

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Судья «Танцев со звездами заявил, что Яма – это японская фамилия.
Влад Яма рассекретил, что у него есть японские корни
Влад Яма рассекретил, что у него есть японские корни
instagram.com/vladyama_official

Несменный судья обновленных сезонов «Танцев со звездами», хореограф и шоумен Влад Яма удивил подписчиков неожиданным фактом о себе. Оказывается, у артиста есть азиатские корни.

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На своей странице в Инстаграм Влад написал, что Яма – это японская фамилия. По словам танцора, прадедушка его дедушки по отцовской линии был японцем и когда он переехал в Крым.

«У меня японская фамилия. Да, действительно, родственники по отцовской линии рассказывали, что прадедушка моего дедушки был японцем. И когда ооочень давно он приехал в Крым, где и нашел свою жену и наконец поселился. Со временем семья оказалась на материке, я тоже родился в Запорожье», - рассекретил Влад.

Кроме того, телезвезда признался, чувствует ли он связь с родиной своих предков.

«Что касается меня:

1) в Японию реально тянет

2) суши - люблю

3) работать могу долго

4) в странных развлечениях не замеченный

5) в надежность японских автомобилей все еще верю», - с юмором добавил Яма.

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Теги: Влад Яма, Япония
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Источник: ivonа bigmir)net

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