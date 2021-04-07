Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

Украинская певица Ани Лорак откровенно рассказала о личной жизни.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак прокомментировала слухи о своей личной жизни изданию «Собеседник». Внимательные поклонники уже давно заметили на безымянном пальце артистки колечко, которое напоминает помолвочное. Певица опровергла слухи о скором замужестве, но скрывать, что ее сердце не свободно, она не стала.

«Это просто украшение. Но я влюблена, и бабочки в животе у меня тоже присутствуют», – прокомментировала свою личную жизнь певица.

Однако коллеги по шоу-бизнесу уверили, что Ани Лорак не просто влюблена, а уже готовится к свадьбе с таинственным возлюбленным.

Напомним, что в 2009 году Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу, а в 2019 году артистка официально оформила развод. За период семейной жизни у пары появилась дочь София.

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