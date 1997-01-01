Леся Никитюк приготовила идеальные сырники для будущей свекрови

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками рецептом идеальных сырников.

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Alyona Alyona рассекретила, сколько Тина Кароль платит ей за песни

Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм в разделе stories показала, как готовит фирменные сырники без использования яиц. На первом видео знаменитость продемонстрировала процесс приготовления творожного блюда. Девушка придавала форму творожным шариком с помощью стакана. А на втором ролике телезвезда показала готовое блюдо, которое красиво оформила на тарелке.

Леся поделилась рецептов идеальных сырников. Для них понадобится:

Творог (отжать) – 500 гр.

Банан – 1 штука

Мука – 2 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Кокосовое масло (для жарки).

Также Никитюк обратилась к будущей свекрови, чтобы она отметила ее кулинарные способности:

«Уважаемая будущая свекруха, посмотрите каких сырничков напекла. Вам эти отдам, если придете, сама – подгоревшие съем».

Вам будет интересно прочитать на Ivona: