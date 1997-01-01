Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк приготовила идеальные сырники для будущей свекрови

Комментариев: 0
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками рецептом идеальных сырников.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Alyona Alyona рассекретила, сколько Тина Кароль платит ей за песни

Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм в разделе stories показала, как готовит фирменные сырники без использования яиц. На первом видео знаменитость продемонстрировала процесс приготовления творожного блюда. Девушка придавала форму творожным шариком с помощью стакана. А на втором ролике телезвезда показала готовое блюдо, которое красиво оформила на тарелке.

Леся поделилась рецептов идеальных сырников. Для них понадобится:

  • Творог (отжать) – 500 гр.
  • Банан – 1 штука
  • Мука – 2 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Кокосовое масло (для жарки).

Также Никитюк обратилась к будущей свекрови, чтобы она отметила ее кулинарные способности:

«Уважаемая будущая свекруха, посмотрите каких сырничков напекла. Вам эти отдам, если придете, сама – подгоревшие съем».

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк видео, инстаграм, рецепт сырников
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь