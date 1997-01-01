Леся Никитюк приготовила идеальные сырники для будущей свекрови
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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм в разделе stories показала, как готовит фирменные сырники без использования яиц. На первом видео знаменитость продемонстрировала процесс приготовления творожного блюда. Девушка придавала форму творожным шариком с помощью стакана. А на втором ролике телезвезда показала готовое блюдо, которое красиво оформила на тарелке.
Леся поделилась рецептов идеальных сырников. Для них понадобится:
- Творог (отжать) – 500 гр.
- Банан – 1 штука
- Мука – 2 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Кокосовое масло (для жарки).
Также Никитюк обратилась к будущей свекрови, чтобы она отметила ее кулинарные способности:
«Уважаемая будущая свекруха, посмотрите каких сырничков напекла. Вам эти отдам, если придете, сама – подгоревшие съем».
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