Звездные пары, в которых женщины зарабатывают больше мужчин
Читай также: Instagram-хроника: Чем занимаются украинские звезды на карантине
Предлагаем подборку звездных пар, в которых женщины зарабатывают больше мужчин и совершенно не беспокоятся по этому поводу.
Джулия Робертс и Дэнни Модер
Будучи одной из самых оплачиваемых звезд Голливуда, Джулия Робертс связала себя узами брака с простым помощником оператора Дэнни Модером. Более того, актриса согласилась откупиться от первой супруги избранника, которая потребовала кругленькую сумму при разводе.
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман
Одна из самых высокооплачиваемых актрис Энн Хэтэуэй вышла замуж за не самого востребованного актера Адама Шульмана. Обладательница множества престижных премий уверяет, что ни на йоту не пожалела о своем выборе, ведь ее супруг окружил ее невероятной заботой и любовью.
Кира Найтли и Джеймс Райтон
Самая работоспособная британская актриса Кира Найтли зарабатывает в сто раз больше своего супруга, солиста группы Klasons Джеймса Райтона. Артистка совершенно спокойно относится к скромным заработкам своего мужа, поскольку привыкла вести экономный образ жизни, а свои многомиллионные гонорары не тратит попусту.
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман буквально отбивается от предложений сыграть в высокооплачиваемом проекте, в то время как ее супруг, кантри-музыкант Кит Урбан, приносит в семью довольно скромные деньги, по сравнению с доходами жены.
Бейонсе и Джей Зи
Несмотря на то, что звездная пара Бейонсе и Джейзи считается одной из самых богатых людей в музыкальной индустрии, заработки Бейонсе примерно в два раза больше мужа.
Натали Портман и Бенжамен Мильпье
Натали Портман зарабатывает миллионы благодаря успешным ролям и рекламным кампаниям всемирно известных брендов. В то время как доходы ее супруга, танцора театра балета и хореографа Бенжамена Мильпье, гораздо ниже.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил