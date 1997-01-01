Звездные пары, в которых женщины зарабатывают больше мужчин

Некоторые девушки не обращают внимание на финансовое состояние любимого мужчины, когда вступают с ним в отношения.

Энн Хэтэуэй и Бейонсе с мужьями gettyimages.com

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Предлагаем подборку звездных пар, в которых женщины зарабатывают больше мужчин и совершенно не беспокоятся по этому поводу.

Джулия Робертс и Дэнни Модер

Будучи одной из самых оплачиваемых звезд Голливуда, Джулия Робертс связала себя узами брака с простым помощником оператора Дэнни Модером. Более того, актриса согласилась откупиться от первой супруги избранника, которая потребовала кругленькую сумму при разводе.

Джулия Робертс и Дэнни Модер gettyimages.com

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Одна из самых высокооплачиваемых актрис Энн Хэтэуэй вышла замуж за не самого востребованного актера Адама Шульмана. Обладательница множества престижных премий уверяет, что ни на йоту не пожалела о своем выборе, ведь ее супруг окружил ее невероятной заботой и любовью.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман gettyimages.com

Кира Найтли и Джеймс Райтон

Самая работоспособная британская актриса Кира Найтли зарабатывает в сто раз больше своего супруга, солиста группы Klasons Джеймса Райтона. Артистка совершенно спокойно относится к скромным заработкам своего мужа, поскольку привыкла вести экономный образ жизни, а свои многомиллионные гонорары не тратит попусту.

Кира Найтли и Джеймс Райтон gettyimages.com

Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман буквально отбивается от предложений сыграть в высокооплачиваемом проекте, в то время как ее супруг, кантри-музыкант Кит Урбан, приносит в семью довольно скромные деньги, по сравнению с доходами жены.

Николь Кидман и Кит Урбан gettyimages.com

Бейонсе и Джей Зи

Несмотря на то, что звездная пара Бейонсе и Джейзи считается одной из самых богатых людей в музыкальной индустрии, заработки Бейонсе примерно в два раза больше мужа.

Бейонсе и Джей Зи gettyimages.com

Натали Портман и Бенжамен Мильпье

Натали Портман зарабатывает миллионы благодаря успешным ролям и рекламным кампаниям всемирно известных брендов. В то время как доходы ее супруга, танцора театра балета и хореографа Бенжамена Мильпье, гораздо ниже.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье gettyimages.com

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