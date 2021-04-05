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Дядя Жора перенес сложную операцию на сердце

Комментариев: 1
Украинский комик Дядя Жора признался, что ему сделали сложную операцию на сердце.

Дядя Жора
Дядя Жора
instagram.com/dyadya_jora

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Шоумен Дядя Жора на своей странице в Инстаграм опубликовал видео прямо из больничной палаты, где рассказал о своем самочувствии. По словам знаменитости, он чувствует себя хорошо. Также Дядя Жора признался, что операция была плановой, однако подробности он пообещал рассказать немного позже.

«У меня все хорошо. Сейчас уже отхожу, все прошло, все прекрасно», – сказал подписчикам Дядя Жора.

Также юморист поблагодарил фанатов за искренность и слова поддержки:

«Спасибо огромное за Вашу поддержку и добрые слова и пожелания !!!❤️❤️❤️ это реально мотивирует, помогает и поддерживает ✊😍 спасибо каждому из Вас. Директ завален, но пересмотрю все😉
Будьте мне все здоровы!!!!! Крепкого здоровья всем!!!💪💪💪❤️»

В субботу, 3 апреля, Дядю Жору выписали из больницы, а на следующий день после операции он со своей семьей отправился на дачу, чтобы отдохнуть на природе.

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Теги: Дядя Жора, операция, видео, здоровье, новости
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ШоколадныйБоx    05.04.2021, 13:48
Оценка:  -22
ШоколадныйБоx
Дядя Жопа видимо не знал что наркота с бухлом ещё никого до добра не довели...Хочется верить что теперь он начнёт себя беречь.
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