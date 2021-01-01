Instagram-хроника: Чем занимаются украинские звезды на карантине
Во многих городах Украины, включая и столицу, ужесточили карантин из-за большого количества заболевших на коронавирус. Школы переходят на дистанционное обучение, а в метро можно попасть только по специальным пропускам. Ivona предлагает узнать, чем занимаются украинские звезды во время локдауна.
- Елена Кравец
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Звезда «Квартала 95» закончила ремонт в квартире родителей в Кривом Роге, а также пересмотрела архивные фотографии из семейного альбома и свои детские письма.
- Ирина Федишин
Звездная мамочка Ирина Федишин помогает с учебой сыновьям – Олегу и Юре. Мальчики обучаются в онлайн-режиме так, как Львов оказался в «красной» карантинной зоне.
- Маша Ефросинина
Ведущая и тренер «Лиги смеха» снимает для поклонников ролики и делает опросы на различную тематику. Так, на днях знаменитость опубликовала карантинное видео под названием «Как не сойти с ума дома».
- Светлана Тарабарова
Украинская певица успевает готовить для семьи, гулять с двумя детьми и снимать видео для Instagram и TikTok.
- Оля Полякова
«Королева ночи» Оля Полякова возобновила Instagram-программу «Поляковидение». Артистка сняла новый ролик в загородном доме. На видео она показала свою тренировку на все группы мышц.
- Алена Шоптенко
Победительница первого сезона «Танцев со звездами» развлекает себя на карантине съемками новых видео для TikTok и примеркой нарядов из своего гардероба.
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