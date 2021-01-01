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Instagram-хроника: Чем занимаются украинские звезды на карантине

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Как проходят карантинные будни знаменитостей.
Instagram-хроника: Чем занимаются украинские звезды на карантине
Instagram-хроника: Чем занимаются украинские звезды на карантине
Instagram.com

Во многих городах Украины, включая и столицу, ужесточили карантин из-за большого количества заболевших на коронавирус. Школы переходят на дистанционное обучение, а в метро можно попасть только по специальным пропускам. Ivona предлагает узнать, чем занимаются украинские звезды во время локдауна.

  • Елена Кравец

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Звезда «Квартала 95» закончила ремонт в квартире родителей в Кривом Роге, а также пересмотрела архивные фотографии из семейного альбома и свои детские письма.

Елена Кравец сделала ремонт в родительской квартире
Елена Кравец сделала ремонт в родительской квартире
Скриншот
Елена Кравец в детстве собирала марки
Елена Кравец в детстве собирала марки
Скриншот
Елена Кравец показала детские письма
Елена Кравец показала детские письма
Скриншот
Елена Кравец показала детские письма
Елена Кравец показала детские письма
Скриншот
Елена Кравец показала архивные фото
Елена Кравец показала архивные фото
Скриншот
Елена Кравец показала архивные фото
Елена Кравец показала архивные фото
Скриншот
  • Ирина Федишин

Звездная мамочка Ирина Федишин помогает с учебой сыновьям – Олегу и Юре. Мальчики обучаются в онлайн-режиме так, как Львов оказался в «красной» карантинной зоне.

  • Маша Ефросинина

Ведущая и тренер «Лиги смеха» снимает для поклонников ролики и делает опросы на различную тематику. Так, на днях знаменитость опубликовала карантинное видео под названием «Как не сойти с ума дома».

  • Светлана Тарабарова

Украинская певица успевает готовить для семьи, гулять с двумя детьми и снимать видео для Instagram и TikTok.

Светлана Тарабарова на карантине
Светлана Тарабарова на карантине
Скриншот
Дети Светланы Тарабаровой
Дети Светланы Тарабаровой
Скриншот
  • Оля Полякова

«Королева ночи» Оля Полякова возобновила Instagram-программу «Поляковидение». Артистка сняла новый ролик в загородном доме. На видео она показала свою тренировку на все группы мышц.

  • Алена Шоптенко

Победительница первого сезона «Танцев со звездами» развлекает себя на карантине съемками новых видео для TikTok и примеркой нарядов из своего гардероба.

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Теги: звезды на карантине, Елена Кравец, Ирина Федишин, Алена Шоптенко, Оля Полякова, Маша Ефросинина
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Источник: Ivonа bigmir)net

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