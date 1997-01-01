Настя Каменских рассказала о сложном периоде в жизни
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала домашнее фото. На кадре знаменитость позирует в пижаме с цветочным принтом на фоне комнатного растения. Артистка собрала волосы в высокий пучок и отвела грустный взгляд в сторону.
Под публикацией звезда призналась, что этот год стал для нее переломным периодом в жизни:
«Для меня этот год стал сложным ещё и в личном плане... Я потеряла папу и жизнь уже никогда не будет прежней. Мне до сих пор сложно осознать и принять этот факт. Но я сильная, держусь, и продолжаю жить дальше».
Также Настя отметила, что поездка в Мексику вернула ее к жизни:
«Находясь тут на нашей с девочками перезагрузке в Мексике я поняла, что готова идти дальше. Помните, что каждый из нас обладает большой силой и может идти дальше, не смотря на любые трудности и препятствия. Ведь жизнь так прекрасна! И она одна!»
Каменских посоветовала поклонникам наслаждаться каждым прожитым днем, и проводить время со своей семьей:
«Проживайте каждый день наслаждаясь им. Проводите время с семьей, близкими, друзьями. Цените и запоминайте эти моменты».
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