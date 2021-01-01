Королева голубой лагуны: Ким Кардашьян в эффектном образе

Леди в черном!

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Ким Кардашьян уже несколько недель пребывает в статусе свободной женщины и вовсю наслаждается переменами в личной жизни. Глядя на новые отпускные фото красотки, можно заметить, что многодетная мать не планирует хоть сколько-нибудь переживать из-за разрыва с Уэстом, а, напротив, собирается эффектно начать новую жизнь с чистого листа.

Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

Стоит отметить, что Ким в роскошной форме: осиная талия, пресс, упругие бедра — от звезды просто невозможно отвести восхищенных глаз. Для купания в голубой лагуне Кардашьян выбрала простой черный купальник, чтобы не отвлекать внимания от своей красоты.

Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

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