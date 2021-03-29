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Шэрон Стоун рассказала, что в юности пережила насилие со стороны дедушки

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Актриса Шэрон Стоун заявила, что она и ее сестра подвергались сексуальному насилию со стороны дедушки.
Шэрон Стоун рассказала, что в юности пережила насилие со стороны дедушки
Шэрон Стоун рассказала, что в юности пережила насилие со стороны дедушки
Getty images

Знаменитая актриса, звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун рассказала о своей автобиографической книге «The Beauty of Living Twice» в интервью изданию The New Yorker.

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Во время разговора с журналистом 63-летняя кинозвезда призналась, что написала в мемуарах о пережитом в юности сексуальном насилии. Шэрон заявила, что ее и ее младшую сестру Келли насиловал дедушка.

Стоун отметила, что ее мама была категорически против того, чтобы она в своей книге раскрывала такие интимные подробности. Однако актрисе и ее сестре удалось убедить женщину. Кроме того, Шэрон рассекретила, что из ее автобиографии поклонники смогут узнать о том, как она чуть не умерла из-за инсульта и о 7-часовой операцию на головном мозге.

Мемуары Шэрон Стоун
Мемуары Шэрон Стоун
instagram.com/sharonstone

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Теги: Шэрон Стоун, сексуальное насилие, автобиография, мемуары
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Источник: Ivonа bigmir)net

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