Шэрон Стоун рассказала, что в юности пережила насилие со стороны дедушки
Знаменитая актриса, звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун рассказала о своей автобиографической книге «The Beauty of Living Twice» в интервью изданию The New Yorker.
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Во время разговора с журналистом 63-летняя кинозвезда призналась, что написала в мемуарах о пережитом в юности сексуальном насилии. Шэрон заявила, что ее и ее младшую сестру Келли насиловал дедушка.
Стоун отметила, что ее мама была категорически против того, чтобы она в своей книге раскрывала такие интимные подробности. Однако актрисе и ее сестре удалось убедить женщину. Кроме того, Шэрон рассекретила, что из ее автобиографии поклонники смогут узнать о том, как она чуть не умерла из-за инсульта и о 7-часовой операцию на головном мозге.
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