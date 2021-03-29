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Ограбление на миллион: У Бейонсе украли дорогущие сумки и платья

Комментариев: 1
Злоумышленники «обчистили» помещение, где хранились вещи Бейонсе на сумму один миллион долларов.
Ограбление на миллион: У Бейонсе украли дорогущие сумки и платья
Ограбление на миллион: У Бейонсе украли дорогущие сумки и платья
Getty images

Американская певица и бизнесвумен Бейонсе стала жертвой ограбления. Злоумышленники «обчистили» складское помещение в Лос-Анджелесе, в котором хранились дорогущие вещи 39-летней артистки. Об этом сообщает портал TMZ c ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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В публикации отмечается, что хранилище взламывали несколько раз за последний месяц. Преступники вынесли одежду, сумки и украшения люксовых брендов. Также грабители похитили вещи одного из стилистов Бейонсе. По словам экспертов, общий ущерб составляет один миллион долларов.

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Теги: Бейонсе, ограбление
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  29.03.2021, 13:49
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гость
Xyйня.у меня круче вчера было.в форе зашёл в подсобку и там насрал. А когда по вони говно нашли кипишь подняли начались разборки и пока все в одну кучу сбились у подсобки и я спиздил чикушку yeбал ее с горла и по маркам оттуда. Вот она афера века нaxyй с говноприкрытием)
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