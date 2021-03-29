Злоумышленники «обчистили» помещение, где хранились вещи Бейонсе на сумму один миллион долларов.

Ограбление на миллион: У Бейонсе украли дорогущие сумки и платья Getty images

Американская певица и бизнесвумен Бейонсе стала жертвой ограбления. Злоумышленники «обчистили» складское помещение в Лос-Анджелесе, в котором хранились дорогущие вещи 39-летней артистки. Об этом сообщает портал TMZ c ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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В публикации отмечается, что хранилище взламывали несколько раз за последний месяц. Преступники вынесли одежду, сумки и украшения люксовых брендов. Также грабители похитили вещи одного из стилистов Бейонсе. По словам экспертов, общий ущерб составляет один миллион долларов.

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