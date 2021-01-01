Певица Хилари Дафф показала фото, сделанное во время ее домашних родов.

Американская певица, бизнесвумен и актриса Хилари Дафф, которая прославилась после главной роли в сериале «Лиззи Магуайер», в третий раз стала мамой. 33-летняя артистка родила девочку.

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На своей странице в Инстаграм звезда обнародовала фото, сделанное во время ее домашних родов в бассейне. На черно-белом снимке Дафф держала на руках новорожденную дочь. Рядом с ней позировал муж, музыкант Мэттью Кома и старшие дети - 9-летний Лук Круз и 2-летняя Бэнкс Вайолет.

В описании к кадру Дафф рассекретила дату рождения малышки и ее имя. Девочка появилась на свет еще в прошлую среду, 24 марта. Звездные родители назвали ее Мэй Джеймс Бэйр.

«Мэй Джеймс Бэйр - мы любим тебя, красотка 3-24-21», - говорится в описании к фото.

Хилари Дафф родила третьего ребенка в бассейне instagram.com/hilaryduff

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