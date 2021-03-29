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Бывшая невеста Владимира Кличко засветилась с новым избранником

Комментариев: 2
Папарацци сфотографировали Хайден Панеттьери с новым бойфрендом.
Бывшая невеста Владимира Кличко засветилась с новым избранником
Бывшая невеста Владимира Кличко засветилась с новым избранником
Getty images

Американская певица и актриса Хайден Панеттьери, которая 9 лет состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко, засветилась на публике с новым бойфрендом.

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На днях папарацци сняли 31-летнюю кинозвезду вместе с шоуменом Джеффом Бичером. Пару сфотографировали в машине после того, как они вышли из ресторана Catch в Западном Голливуде. Отметим, что Хайден счастливо улыбалась на камеру и даже показала журналистам «знак мира». 

Напомним, что Панаттьери встречалась с Кличко с 2009-го по 2018 год. У бывших возлюбленных есть 6-летняя дочь Кайя Евдокия.

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Теги: Хайден Панеттьери, Владимир Кличко
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.03.2021, 12:31
Оценка:  0
гость
Какая звезда? В каком фильме за последние 5-7 лет она снялась, хотя бы роль 2 плана?
ФaйныйДрузяка    29.03.2021, 12:13
Оценка:  0
ФaйныйДрузяка
Владимиру пох.Ведь он всегда был гомопедиком.
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