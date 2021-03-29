Бывшая невеста Владимира Кличко засветилась с новым избранником

Папарацци сфотографировали Хайден Панеттьери с новым бойфрендом.

Американская певица и актриса Хайден Панеттьери, которая 9 лет состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко, засветилась на публике с новым бойфрендом.

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На днях папарацци сняли 31-летнюю кинозвезду вместе с шоуменом Джеффом Бичером. Пару сфотографировали в машине после того, как они вышли из ресторана Catch в Западном Голливуде. Отметим, что Хайден счастливо улыбалась на камеру и даже показала журналистам «знак мира».

Напомним, что Панаттьери встречалась с Кличко с 2009-го по 2018 год. У бывших возлюбленных есть 6-летняя дочь Кайя Евдокия.

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