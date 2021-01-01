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Джейсон Деруло объявил о беременности своей девушки

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Музыкант Джейсон Деруло и блогер Джена Фрумес впервые станут родителями.
Джейсон Деруло объявил о беременности своей девушки
Джейсон Деруло объявил о беременности своей девушки
instagram.com/jasonderulo

Известный американский певец Джейсон Деруло поделился с поклонниками радостной новостью. На своей странице в Инстаграм 31-летний музыкант объявил, что вскоре впервые станет отцом.

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Джейсон опубликовал в соцсети трогательное видео, где он гуляет по пляжу со своей беременной возлюбленной, блогером Дженой Фрумес. Ролик был снят во время отдыха пары на Багамах.

“Ничего не может быть более волнительным, чем эта новая глава в нашей жизни“, - написал Деруло.

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Теги: Джейсон Деруло
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Источник: Ivonа bigmir)net

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