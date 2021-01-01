Именинница Леди Гага похвасталась роскошным подарком от Майкла Полански.

Леди Гага показала, что бойфренд подарил ей на 35-летие instagram.com/ladygaga

В воскресенье, 28 марта, знаменитая американская певица и актриса, обладательница «Оскара» Леди Гага отметила день рождения. Популярной артистке исполнилось 35 лет.

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На своей Инстаграм-странице именинница решила похвастаться перед фанами роскошным подарком от своего возлюбленного, бизнесмена Майкла Полански. Гага обнародовала фото, где она в повседневном наряде позировала с огромной корзиной с белыми цветами.

«Когда твой парень присылает тебе все цветы Рима на твой день рождения. Я люблю тебя, дорогой 💕 Я не могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками, это все, что мне нужно», - написала под снимком певица.

Леди Гага показала, что бойфренд подарил ей на 35-летие instagram.com/ladygaga

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