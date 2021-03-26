51-летняя Дженнифер Лопес признана самой красивой звездой за 40
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Как оказалось, 38 процентов опрошенных женщин мечтают быть похожими на Дженнифер Лопес, когда достигнут золотого юбилея.
На втором месте оказалась 52-летняя Дженнифер Энистон, которая восхищает фанатов своим моложавым внешним видом.
В тройку лидеров вошла 40-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян.
Четвертое место занял 52-летний американский актер Уилл Смит.
Уилл буквально на пару процентов обогнал звездную пару Дэвида и Виктории Бекхэмов.
Также в рейтинг красивых звезд, над которыми время на властно, попали 75-летняя Хелен Миррен, 47-летняя Кейт Бекинсейл, 57-летний Брэд Питт, 50-летняя Наоми Кэмпбелл, 58-летний Том Круз, 48-летний Идрис Эльба и 53-летний Дэниел Крейг.
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