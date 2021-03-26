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51-летняя Дженнифер Лопес признана самой красивой звездой за 40

Комментариев: 2
По данным исследования бьюти-компании Glowday, главной иконой для подражания среди знаменитостей стала 51-летняя Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян
Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян
gettyimages.com

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Как оказалось, 38 процентов опрошенных женщин мечтают быть похожими на Дженнифер Лопес, когда достигнут золотого юбилея.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
gettyimages.com

На втором месте оказалась 52-летняя Дженнифер Энистон, которая восхищает фанатов своим моложавым внешним видом.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
gettyimages.com

В тройку лидеров вошла 40-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
gettyimages.com

Четвертое место занял 52-летний американский актер Уилл Смит.

Уилл Смит
Уилл Смит
gettyimages.com

Уилл буквально на пару процентов обогнал звездную пару Дэвида и Виктории Бекхэмов.  

Дэвид и Виктория Бекхэмы
Дэвид и Виктория Бекхэмы
gettyimages.com

Также в рейтинг красивых звезд, над которыми время на властно, попали 75-летняя Хелен Миррен, 47-летняя Кейт Бекинсейл, 57-летний Брэд Питт, 50-летняя Наоми Кэмпбелл, 58-летний Том Круз, 48-летний Идрис Эльба и 53-летний Дэниел Крейг.

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Теги: Дженнифер Лопес, самая красивая женщина, Дженнифер Энистон, Ким Кардашьян, Уилл Смит
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    26.03.2021, 17:40
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
Энистон намного симпатичней, а Дженифер Лоуренс ("Голодные игры" ещё симпотней
pусский  (аноним)  26.03.2021, 17:15
Оценка:  -1
pусский
Кардашьян круче всех, блять!
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