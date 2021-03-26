51-летняя Дженнифер Лопес признана самой красивой звездой за 40

По данным исследования бьюти-компании Glowday, главной иконой для подражания среди знаменитостей стала 51-летняя Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян gettyimages.com

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Как оказалось, 38 процентов опрошенных женщин мечтают быть похожими на Дженнифер Лопес, когда достигнут золотого юбилея.

Дженнифер Лопес gettyimages.com

На втором месте оказалась 52-летняя Дженнифер Энистон, которая восхищает фанатов своим моложавым внешним видом.

Дженнифер Энистон gettyimages.com

В тройку лидеров вошла 40-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян gettyimages.com

Четвертое место занял 52-летний американский актер Уилл Смит.

Уилл Смит gettyimages.com

Уилл буквально на пару процентов обогнал звездную пару Дэвида и Виктории Бекхэмов.

Дэвид и Виктория Бекхэмы gettyimages.com

Также в рейтинг красивых звезд, над которыми время на властно, попали 75-летняя Хелен Миррен, 47-летняя Кейт Бекинсейл, 57-летний Брэд Питт, 50-летняя Наоми Кэмпбелл, 58-летний Том Круз, 48-летний Идрис Эльба и 53-летний Дэниел Крейг.

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