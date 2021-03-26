Джессика Альба рассказала, почему завершила актерскую карьеру

Американская актриса Джессика Альба заявила, что решила уйти из кино.

Джессика Альба gettyimages.com

Читай также: Принц Гарри устроился на вторую работу за одну неделю

39-летняя актриса Джессика Альба призналась, что завершает актерскую карьеру, чтобы больше времени уделать бизнесу и детям. Также артистка намерена заняться своим здоровьем. Об этом звезда откровенно рассказала изданию Entertainment Tonight. По словам знаменитости, до 11 лет она перенесла пять операций и лечилась от хронической аллергии, в то время как ее мать болела раком в молодом возрасте.

После рождения дочери Онор в 2008 году, к актрисе пришло осознание, что больше времени нужно уделять здоровью и ребенку.

«В какой-то момент я поняла, что хочу жить, процветать и проводить как можно больше времени с этим маленьким человеком, которого я привела в этот мир. Поняла, что здоровье - это важно. Я хотела, чтобы мой ребенок тоже был здоров. Ужасно сложно быть счастливым, когда ты болеешь», - отметила актриса.

Джессика Альба со своей семьей gettyimages.com

Напомним, что кинокарьера Джессики Альбы началась в 13 лет. А грандиозны й успех ей принесла главная роль в телесериале «Темный ангел».

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.