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Джессика Альба рассказала, почему завершила актерскую карьеру

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Американская актриса Джессика Альба заявила, что решила уйти из кино.

Джессика Альба
Джессика Альба
gettyimages.com

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39-летняя актриса Джессика Альба призналась, что завершает актерскую карьеру, чтобы больше времени уделать бизнесу и детям. Также артистка намерена заняться своим здоровьем. Об этом звезда откровенно рассказала изданию Entertainment Tonight. По словам знаменитости, до 11 лет она перенесла пять операций и лечилась от хронической аллергии, в то время как ее мать болела раком в молодом возрасте.

После рождения дочери Онор в 2008 году, к актрисе пришло осознание, что больше времени нужно уделять здоровью и ребенку.

«В какой-то момент я поняла, что хочу жить, процветать и проводить как можно больше времени с этим маленьким человеком, которого я привела в этот мир. Поняла, что здоровье - это важно. Я хотела, чтобы мой ребенок тоже был здоров. Ужасно сложно быть счастливым, когда ты болеешь», - отметила актриса.

Джессика Альба со своей семьей
Джессика Альба со своей семьей
gettyimages.com

Напомним, что кинокарьера Джессики Альбы началась в 13 лет. А грандиозны     й успех ей принесла главная роль в телесериале «Темный ангел».

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Теги: Джессика Альба, актриса, завершение карьеры, новости, фото
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Источник: ivоna bigmir)net

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