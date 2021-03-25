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Ольга Фреймут показала фанатам, как правильно пить

Комментариев: 1
Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками очередным советом.

Ольга Фреймут показала фанатам, как правильно пить
Ольга Фреймут показала фанатам, как правильно пить
instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала поучающее видео. В постоянной рубрике «Этикет с Фреймут» знаменитость показала, как правильно нужно пить из бокала.

По словам телезвезды, бокал не должен наклоняться больше, чем на 45 градусов:

«Як правильно пити? Все до останньої краплини? Закидати голову? Ні. Склянка, коли п’ємо, має нахилятися не більше, ніж на 45 градусів».

Поклонники поблагодарили Фреймут за ценный совет, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«🔥Вся информация такая важная, большое спасибо за ценные правила! ❤️»

«Оля, спасибо за уроки))))))❤️❤️❤️».

«Я обожаю ваши советы».

«Спасибо Вам за Ваши уроки».

Коллеги по шоу-бизнесу не смогли пройти мимо советов теледивы. На этот раз Владимир Остапчук не сдержался и снял пародию на Фреймут. В Сети его выходку позитивно оценили, даже сама Ольга посмеялась над его шутливым видео.

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Теги: Ольга Фреймут, телеведущая, видео, советы, инстаграм, новости
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ldferwws    25.03.2021, 11:47
Оценка:  -22
ldferwws
Бабушка Оля,спасибо хоть что не рассказала как правильно сосать...
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