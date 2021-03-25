Ольга Фреймут показала фанатам, как правильно пить
Читай также: Молодая жена Павлика возмущена испорченным отдыхом в Египте
Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала поучающее видео. В постоянной рубрике «Этикет с Фреймут» знаменитость показала, как правильно нужно пить из бокала.
По словам телезвезды, бокал не должен наклоняться больше, чем на 45 градусов:
«Як правильно пити? Все до останньої краплини? Закидати голову? Ні. Склянка, коли п’ємо, має нахилятися не більше, ніж на 45 градусів».
Поклонники поблагодарили Фреймут за ценный совет, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«🔥Вся информация такая важная, большое спасибо за ценные правила! ❤️»
«Оля, спасибо за уроки))))))❤️❤️❤️».
«Я обожаю ваши советы».
«Спасибо Вам за Ваши уроки».
Коллеги по шоу-бизнесу не смогли пройти мимо советов теледивы. На этот раз Владимир Остапчук не сдержался и снял пародию на Фреймут. В Сети его выходку позитивно оценили, даже сама Ольга посмеялась над его шутливым видео.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Тина Кароль впустила журналистов в дом и показала, чем питается
- В особняк Джонни Деппа пробрался бездомный
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил