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Принц Гарри устроился на вторую работу за одну неделю

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36-летний принц Гарри решил, что одной работы ему мало, и устроился на вторую.

Принц Гарри
Принц Гарри
gettyimages.com

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Герцог Сассекский получил работу в руководстве американского стартапа BetterUp из Кремниевой долины. Совсем недавно принц Гарри объявил о новом назначении. Знаменитость вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с дезинформацией. Инсайдеры утверждают, что за свою деятельность принц Гарри будет получать «семизначные суммы».

«Как я уже говорил ранее, в современном цифровом мире мы столкнулись с лавиной дезинформации, которая мешает ясно мыслить и понимать мир, в котором мы живем, не только отдельным лицам, но и обществу в целом. Я считаю, что это гуманитарная проблема, и она требует многосторонней реакции со стороны правозащитников, представителей средств массовой информации, академических исследователей, а также лидеров правительства и гражданского общества. Я с нетерпением жду работы в составе комиссии Аспенского института по установлению контроля над информационным беспорядком», - прокомментировал Гарри свое новое назначение.

Герцог Сассекский намерен совмещать две должности, ведь он со своей избранницей Меган полностью лишились финансовой поддержки со стороны королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
gettyimages.com

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Теги: герцог Сассекский, принц Гарри, новости, работа
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.03.2021, 17:39
Оценка:  +1
гость
Ну да, ко.была конче.нная набре.хала, как ей плохо во дворце жилось, вот краник и прикрутили, и правильно. А ты, л.ошара рыжий, теперь обеспечивай эту стерлядь бе.змозглую. Ей тоже работа найдется - пусть в Макдак идет, все равно ничего не умеет
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