Принц Гарри устроился на вторую работу за одну неделю
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Герцог Сассекский получил работу в руководстве американского стартапа BetterUp из Кремниевой долины. Совсем недавно принц Гарри объявил о новом назначении. Знаменитость вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с дезинформацией. Инсайдеры утверждают, что за свою деятельность принц Гарри будет получать «семизначные суммы».
«Как я уже говорил ранее, в современном цифровом мире мы столкнулись с лавиной дезинформации, которая мешает ясно мыслить и понимать мир, в котором мы живем, не только отдельным лицам, но и обществу в целом. Я считаю, что это гуманитарная проблема, и она требует многосторонней реакции со стороны правозащитников, представителей средств массовой информации, академических исследователей, а также лидеров правительства и гражданского общества. Я с нетерпением жду работы в составе комиссии Аспенского института по установлению контроля над информационным беспорядком», - прокомментировал Гарри свое новое назначение.
Герцог Сассекский намерен совмещать две должности, ведь он со своей избранницей Меган полностью лишились финансовой поддержки со стороны королевской семьи.
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