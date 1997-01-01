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Потап рассказал, что его бесит в поведении Каменских

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Украинский продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, рассказал, что его раздражает в жене.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
instagram.com/realpotap

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Потап признался из-за чего обижается на свою звездную супругу Настю Каменских. В недавнем интервью Потап рассказал, что у него с Настей возникают бытовые ссоры. К примеру, продюсеру не нравится, когда жена снимает его сонного в stories на многомиллионную аудиторию. При этом когда сама рассказывает, как много всего она успела сделать, пока ее супруг спал.

Однако, Потап отметил, что у них с Настей полная гармония и идиллия в отношениях, ведь они относятся друг к другу с уважением. А незначительные ссоры являются очень редким событием в их семье.

Также знаменитость рассказал, что первый раз они расписались в Лас-Вегасе, скрыв это от всех. А свадьбу сыграли в Киеве. 23 мая влюбленные будут праздновать уже вторую годовщину свадьбы.

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Теги: Потап, фото, Настя Каменских, семейная жизнь звезд, новости, видео
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Источник: ivоna bigmir)net

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