Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

СМИ показали, как выглядит роскошный дом Монатика

Комментариев: 0
Украинский певец Дмитрий Монатик активно делится с фанатами творческими успехами, но не подробностями личной жизни.

Дмитрий Монатик
Дмитрий Монатик
instagram.com/monatik_official

Читай также: Джессика Альба рассказала, почему завершила актерскую карьеру

Популярный исполнитель Дмитрий Монатик подогревает интерес к себе новыми хитами, а не семейными историями. На странице артиста редко можно увидеть снимки с красавицей-женой, а лица своих детей знаменитость тщательно скрывает от общественности.

В Сети появилось видео, где запечатлен роскошный загородный дом Монатика. Артист со своей семьей проживает в селе Крюковщина, где недвижимость стоит очень дорого. Однако, по словам Дмитрия, он этот дом купил еще пять лет назад. Рядом с двухэтажным домом Монатика есть огромная терраса и участок для гостей. Также на территории расположена игровая площадка с множеством горок.

Ранее Дмитрий Монатик похвастался, что купил квартиру в одном из самых элитных районов Киева.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дмитрий Монатик, певец, видео, дом, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь