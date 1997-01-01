СМИ показали, как выглядит роскошный дом Монатика

Украинский певец Дмитрий Монатик активно делится с фанатами творческими успехами, но не подробностями личной жизни.

Дмитрий Монатик instagram.com/monatik_official

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Популярный исполнитель Дмитрий Монатик подогревает интерес к себе новыми хитами, а не семейными историями. На странице артиста редко можно увидеть снимки с красавицей-женой, а лица своих детей знаменитость тщательно скрывает от общественности.

В Сети появилось видео, где запечатлен роскошный загородный дом Монатика. Артист со своей семьей проживает в селе Крюковщина, где недвижимость стоит очень дорого. Однако, по словам Дмитрия, он этот дом купил еще пять лет назад. Рядом с двухэтажным домом Монатика есть огромная терраса и участок для гостей. Также на территории расположена игровая площадка с множеством горок.

Ранее Дмитрий Монатик похвастался, что купил квартиру в одном из самых элитных районов Киева.

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