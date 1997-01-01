Старший сын Майкла Джексона откровенно рассказал об отце

В недавнем интервью 24-летний Майкл Джексон-младший поделился воспоминаниями о своем отце.

Майкл Джексон gettyimages.com

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В эфире шоу The Mix на телеканале Fox Soul сын Майкла Джексона рассказал о жизни с легендарным артистом, который для него был просто отцом. Молодой человек попросил называть его Принсом или Майком.

По словам Принса, в детстве он посмотрел видео с концерта своего отца и не мог понять, почему зрители настолько рады видеть его:

«Когда мне было около 10 или 11 лет, я посмотрел видео выступления моего отца… он выступал на открытой сцене перед морем людей. Некоторые даже падали в обморок. Я спросил отца: «Почему люди падают в обморок? Я вижу тебя каждый день и не падаю в обморок». Потом понял, что люди действительно любили моего отца. Это был единственный момент в жизни, когда я осознал, насколько он популярен».

Когда Майкл Джексон умер, его старшему сыну было 12 лет. Однако Принс запомнил важный урок, который дал ему звездный отец:

«Мой главный принцип — никогда не переставать учиться. Я закончил университет, но это не значит, что я больше ничему не буду учиться. Отец говорил мне: «В ту минуту, когда ты перестанешь учиться, ты начнешь умирать».

Принс не скрывает, что носить легендарное имя очень тяжело, но в то же время парень испытывает гордость:

«Я очень горжусь тем, что у меня то же имя, что и у него, но, имея такое громкое имя, вы правы, есть… Я не хочу говорить о давлении, но это наследие, над созданием и поддержанием которого мой отец очень много работал. И я чувствую, что это действительно дало мне мое положение в обществе и определило все, что мне было дано. Я просто хочу расширить это наследие и не пользоваться тем, что есть… Я чувствую, что чем старше становлюсь, тем больше у меня возможностей для раскрытия той мудрости и того опыта, который он нам передал. Повзрослев, я стал более благодарен за все это. С каждым годом я все больше ценю это и все больше скучаю по нему, потому что это… Это мой отец».

Напомним, что Майкл Джексон скончался в возрасте 50-ти лет от передозировки лекарственных препаратов. У поп-звезды осталось трое детей: сын Майкл Джексон-младший (1997 г.р.), дочь Пэрис Джексон (1998 г.р.) и сын Бланкет (2002 г.р.).

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