Редкое фото: Елена Кравец показала красавца-мужа и сына
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Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре запечатлен супруг Сергей Кравец и сын Иван на фоне реки Днепр.
Под публикацией Елена рассказала о забавной ситуации, написав фрагмент из диалога мужа и сына:
«- Пап, а что такое «древняя канализация»?
- Может «цивилизация», Вань?
- Сейчас.. я задумался...
😂😂😂😂
#моимужички».
Поклонники восхитились семейным снимком Елены Кравец, отметив, что у нее очень привлекательный муж, а сын похож на звездную маму:
«Маленький похож на маму😍».
«Сын копия Лены 👍 и муж красавчик».
«Папа и маленькая Леночка! Такие позитивчики!»
«Маленький копия мамы🔥».
«Классная мужская половина в семье! Чувство юмора – великая сила!»
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