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Редкое фото: Елена Кравец показала красавца-мужа и сына

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Украинская актриса Елена Кравец поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Елена Кравец показала красавца-мужа и сына
Елена Кравец показала красавца-мужа и сына
instagram.com/lennykravets

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Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре запечатлен супруг Сергей Кравец и сын Иван на фоне реки Днепр.

Под публикацией Елена рассказала о забавной ситуации, написав фрагмент из диалога мужа и сына:

«- Пап, а что такое «древняя канализация»?
- Может «цивилизация», Вань?
- Сейчас.. я задумался...
😂😂😂😂
#моимужички».

Поклонники восхитились семейным снимком Елены Кравец, отметив, что у нее очень привлекательный муж, а сын похож на звездную маму:

«Маленький похож на маму😍».

«Сын копия Лены 👍 и муж красавчик».

«Папа и маленькая Леночка! Такие позитивчики!»

«Маленький копия мамы🔥».

«Классная мужская половина в семье! Чувство юмора – великая сила!»

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Теги: Елена Кравец, актриса, сын, муж, фото, инстаграм, новости
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Источник: ivona)bigmir.net

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