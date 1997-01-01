Редкое фото: Елена Кравец показала красавца-мужа и сына

Украинская актриса Елена Кравец поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Елена Кравец показала красавца-мужа и сына instagram.com/lennykravets

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Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре запечатлен супруг Сергей Кравец и сын Иван на фоне реки Днепр.

Под публикацией Елена рассказала о забавной ситуации, написав фрагмент из диалога мужа и сына:

«- Пап, а что такое «древняя канализация»?

- Может «цивилизация», Вань?

- Сейчас.. я задумался...

😂😂😂😂

#моимужички».

Поклонники восхитились семейным снимком Елены Кравец, отметив, что у нее очень привлекательный муж, а сын похож на звездную маму:

«Маленький похож на маму😍». «Сын копия Лены 👍 и муж красавчик». «Папа и маленькая Леночка! Такие позитивчики!» «Маленький копия мамы🔥». «Классная мужская половина в семье! Чувство юмора – великая сила!»

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