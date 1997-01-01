Валерий Меладзе прокомментировал беременность своей возлюбленной
Читай также: До и после: Василиса Фролова поделилась трогательными фото
55-летний популярный исполнитель Валерий Меладзе и его 41-летняя возлюбленная Альбина Джанабаева ждут появления третьего совместного ребенка. Звездная пара воспитывает двух сыновей Константина и Лука. От первого брака у Валерия есть трое дочерей – Инга, Софья и Арина.
На своей странице в Инстаграм Валерий Меладзе опубликовал трогательный снимок со своими дочками, намекая на то, что он одинаково сильно любит всех своих детей, уделяя им равное количество своего внимания:
«Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой, и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул», — написал певец.
Поклонники восхитились семейным снимком, осыпав Меладзе и его дочерей приятными словами в комментариях:
«Так мило❤️ Счастья и здоровья вашей большой растущей семье! ☀️😁»
«Это очень показательно, как мужчина относится к своим деткам, особенно к дочкам! С таким папой девочки вырастут прекрасными, любящими себя женщинами!»
«Девочки красавицы все. Валерий я вас поздравляю с такими дочками. Здоровья крепкого вам и вашей семье».
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Надежда Мейхер покинула шоу “Голос країни“
- Самый богатый музыкант в мире Эндрю Ллойд Уэббер празднует свое 73-летие
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил