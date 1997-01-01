Валерий Меладзе прокомментировал беременность своей возлюбленной

Популярный певец Валерий Меладзе совсем скоро станет папой в шестой раз.

Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева instagram.com/meladzevalerian

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55-летний популярный исполнитель Валерий Меладзе и его 41-летняя возлюбленная Альбина Джанабаева ждут появления третьего совместного ребенка. Звездная пара воспитывает двух сыновей Константина и Лука. От первого брака у Валерия есть трое дочерей – Инга, Софья и Арина.

На своей странице в Инстаграм Валерий Меладзе опубликовал трогательный снимок со своими дочками, намекая на то, что он одинаково сильно любит всех своих детей, уделяя им равное количество своего внимания:

«Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой, и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул», — написал певец.

Поклонники восхитились семейным снимком, осыпав Меладзе и его дочерей приятными словами в комментариях:

«Так мило❤️ Счастья и здоровья вашей большой растущей семье! ☀️😁» «Это очень показательно, как мужчина относится к своим деткам, особенно к дочкам! С таким папой девочки вырастут прекрасными, любящими себя женщинами!» «Девочки красавицы все. Валерий я вас поздравляю с такими дочками. Здоровья крепкого вам и вашей семье».

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