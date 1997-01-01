Официально леди: Jerry Heil подарили землю в Шотландии
Читай также: Арми Хаммера обвинили в сексуальном насилии и избиении
Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где рассказала, что получила британский статус леди. Артистка призналась, что ей подарили землю в Шотландии и это позволяет ей официально «титулироваться» как леди.
«Мені подарували землю в шотландії😳. І ось сьогодні перед вами ЛЕДІ ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА ШЕМАЄВА, володарка 30 квадратних сантиметрів землі в Шотландії. Можливо, посаджу там бурячок і приїжджатиму сапати на канікулах🙃
Так що я тобі не бейбі — я ЛЕДІ тепер ОФІЦІЙНО і віднині прошу називати мене тільки так!»
Поклонники порадовались за Jerry Heil, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Класс! Поздравляю!»
«Это гениально!»
«Прекрасное решение, как по мне».
«Бомба леди!»
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил