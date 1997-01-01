Официально леди: Jerry Heil подарили землю в Шотландии

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где рассказала, что получила британский статус леди. Артистка призналась, что ей подарили землю в Шотландии и это позволяет ей официально «титулироваться» как леди.

«Мені подарували землю в шотландії😳. І ось сьогодні перед вами ЛЕДІ ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА ШЕМАЄВА, володарка 30 квадратних сантиметрів землі в Шотландії. Можливо, посаджу там бурячок і приїжджатиму сапати на канікулах🙃

Так що я тобі не бейбі — я ЛЕДІ тепер ОФІЦІЙНО і віднині прошу називати мене тільки так!»