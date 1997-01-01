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Официально леди: Jerry Heil подарили землю в Шотландии

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Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками неожиданной новостью.

Jerry Heil подарили землю в Шотландии
Jerry Heil подарили землю в Шотландии
instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где рассказала, что получила британский статус леди. Артистка призналась, что ей подарили землю в Шотландии и это позволяет ей официально «титулироваться» как леди.

«Мені подарували землю в шотландії😳. І ось сьогодні перед вами ЛЕДІ ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА ШЕМАЄВА, володарка 30 квадратних сантиметрів землі в Шотландії. Можливо, посаджу там бурячок і приїжджатиму сапати на канікулах🙃
Так що я тобі не бейбі — я ЛЕДІ тепер ОФІЦІЙНО і віднині прошу називати мене тільки так!»

Поклонники порадовались за Jerry Heil, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Класс! Поздравляю!»

«Это гениально!»

«Прекрасное решение, как по мне».

«Бомба леди!»

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Теги: Jerry Heil, певица, новости, видео, инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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