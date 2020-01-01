Украинская певица Тина Кароль удивила фанатов неожиданным заявлением.

Тина Кароль внезапно отменила все концерты instagram.com/_fantina

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео, которое взбудоражило преданных фанатов. На кадрах знаменитость предстала на сцене во время своего выступление. На фоне пения артистки можно увидеть надпись о том, что она просит прощения у фанатов, которые ждали ее концертов, но их не будет.

Причину отмены выступлений Тина Кароль не раскрывает, намекая на то, что это обстоятельства, не зависящие от нее.

«Сильно благодарю поклонников и всех, кто ожидал концертов. В независящей от меня ситуации, они не случатся. Все будьте здоровы! Мои Свои ❤️».

В Сети обсуждают возможные проблемы со здоровьем артистки или тот факт, что в Украине запрещают какую-либо концертную деятельность из-за количества заболевших коронавирусом, которое стремительно возрастает.

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