Тина Кароль внезапно отменила все концерты
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео, которое взбудоражило преданных фанатов. На кадрах знаменитость предстала на сцене во время своего выступление. На фоне пения артистки можно увидеть надпись о том, что она просит прощения у фанатов, которые ждали ее концертов, но их не будет.
Причину отмены выступлений Тина Кароль не раскрывает, намекая на то, что это обстоятельства, не зависящие от нее.
«Сильно благодарю поклонников и всех, кто ожидал концертов. В независящей от меня ситуации, они не случатся. Все будьте здоровы! Мои Свои ❤️».
В Сети обсуждают возможные проблемы со здоровьем артистки или тот факт, что в Украине запрещают какую-либо концертную деятельность из-за количества заболевших коронавирусом, которое стремительно возрастает.
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