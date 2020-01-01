Украинский хореограф Влад Яма поделился воспоминаниями о своей юности.

Влад Яма рассказал о случае, за который ему стыдно instagram.com/vladyama_official

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Судья шоу «Танцы со звездами» Влад Яма в недавнем интервью рассказал о том, как развлекался с друзьями в юности. По словам знаменитости, есть ситуация, за которую ему стыдно до сих пор.

«Мне было лет 12, и мы были с танцевальной группой в Одесском лагере. После обеда мы решили сделать некий «пранк»: в пакет из-под кефира налили воды и бросили с 4 этажа по девушкам-садовница, которые занимались розами. Не знаю почему, но из всех восьми моих друзей, это сделал именно я. Этот пакет разорвался рядом с девушкой, и она очень-очень испугалась. Ох как было стыдно ... я до последнего не признавался - потому что страшно, но прощения все же просить пришлось», - рассказал Влад Яма.

Также Влад раскрыл планы на будущее, отметив, что сейчас активно работает над своей формой:

«Уже третий день подряд я просыпаюсь в 7 утра, у меня в это время утреннее онлайн-тренировки. Прохожу трехнедельный марафон, и хочу наконец увидеть результат», - отметил танцовщик.

Напомним, что Влад Яма живет в счастливом браке с девушкой по имени Лилиана. Пара воспитывает сына Леона.

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