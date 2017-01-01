Арми Хаммера обвинили в сексуальном насилии и избиении

Американский актер Арми Хаммер обвинен в изнасиловании.

Арми Хаммер gettyimages.com

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Известный актер Арми Хаммер стал главным героем в скандальной истории об изнасиловании девушки в 2017 году. К сожалению, это не сюжет фильма, где знаменитость играет главную роль, а реальная жизнь.

По словам 24-летней обвинительницы, она с Арми познакомилась 5 лет назад в Интернете. Знаменитость с девушкой по имени Эффи периодически встречался для интимных утех.

Эффи уверяет, что с ее стороны были искренние чувства, в то время как актер просто манипулировал ей:

«Я моментально в него влюбилась, отношения стали развиваться быстро, эмоции у обоих были бурные. Вспоминая это, я понимаю, что он манипулировал мной и держал под контролем и в итоге я потеряла себя. Он проверял мою верность, нарушал все мои границы и со временем становился все более жестоким», — рассказала девушка.

Также девушка призналась, что в 2017 году Арми Хаммер перешел черту и на протяжении четырех часов насиловал и избивал ее:

«24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе он насиловал меня 4 часа. В процессе он бил меня головой о стену, оставляя синяки на лице. Были и другие акты насилия с его стороны, на которые я не давала согласия. Я пыталась сбежать, но он не давал. Я думала, он убьет меня», — поделилась Эффи.

Адвокат Арми заявил, что актер отрицает обвинения девушки. Более того, он предоставил скриншот переписки Хаммера с Эффи, где девушка рассказывает, что хочет, чтобы он сделал с ней:

«Переписка Эффи с мистером Хаммером подрывает и опровергает ее возмутительные обвинения. Совсем недавно, 18 июля 2020 года, Эффи отправляла ему сообщения, рассказывая, что она хочет, чтобы он сделал с ней», — отметил адвокат.

В департаменте полиции Лос-Анджелеса заявили, что Хаммер стал подозреваемым и теперь в отношении него проводится расследование.

Арми Хаммер gettyimages.com

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