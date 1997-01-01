Анджелина Джоли обвинила Питта в домашнем насилии
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Американская актриса Анджелина Джоли планирует обвинить в суде Брэда Питта в домашнем насилии. Как сообщается в издании The Blast, знаменитость собрала документы и готова предоставить необходимые доказательства о насилии. Также показания в суде смогут дать трое несовершеннолетних детей пары – Шайло, Нокса и Вивьен.
Стало известно, что Брэд Питт замешан в инциденте с сыном Мэддоксом. Согласна источникам, актер оскорбил и ударил сына на глазах у детей и Анджелины Джоли.
Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, а в 2019 году они приняли решение расторгнуть отношения. Пара воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 11-летних близнецов Нокса и Вивьен Джоли-Питт.
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